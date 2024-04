Ourém aprova apoio de 523 mil para aquisição de viaturas

Executivo municipal de Ourém deliberou aprovar um conjunto de candidaturas, em diversas áreas, para a aquisição de viaturas novas.

Foi aprovado em reunião de câmara um conjunto de procedimentos relacionados com o mecanismo de financiamento municipal para apoio às instituições particulares de solidariedade social, associações culturais, recreativas e desportivas e associações humanitárias dos bombeiros, com vista à aquisição de viaturas novas. As normas que regulamentam o acesso aos apoios foram aprovadas nas reuniões da câmara municipal de 18 de Setembro de 2023 e da assembleia municipal de 28 de Setembro de 2023 e estipulam uma verba global de apoio de 700 mil euros. Baseado nesses diplomas, o executivo municipal deliberou aprovar um conjunto de candidaturas, em diversas áreas, para a aquisição de viaturas novas, que representa um montante global de apoio camarário a rondar os 523 mil euros.