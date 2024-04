Palácio Alvim em Tomar pode vir a acolher serviços municipais

Câmara de Tomar está a avaliar internamente a hipótese de alguns serviços municipais passarem para o edifício do Palácio Alvim, que se encontra desocupado há anos. Para o espaço já foi falada a possibilidade de instalar um ninho de empresas e residências para estudantes.

O Palácio Alvim em Tomar, que está desaproveitado há anos, é visto pelo vereador Luís Francisco (PSD) como uma boa alternativa para acolher os serviços municipais e assim resolver problemas de espaço, acessibilidade a pessoas com mobilidade reduzida e para evitar alguns custos de renda. A vice-presidente do município, Filipa Fernandes, explicou em reunião de câmara que, depois de algumas negociações que não avançaram, existe a hipótese de utilizar o edifício para colocar serviços municipais.

Recorde-se que numa sessão camarária em Janeiro do ano passado, o assunto foi debatido em reunião de câmara. Na altura, e depois de ter caído por terra a possibilidade de implementar uma residência para estudantes no Palácio Alvim, onde funcionou a Polícia de Segurança Pública, falou-se na hipótese de implementar um ninho de empresas/espaço de co-working. O PSD disse à época concordar com a medida, afirmando apenas que o município deveria arranjar uma definição concreta e tentar explorar a opção com visão estratégica.