ULS da Lezíria apela à dádiva de sangue

No âmbito do Dia Nacional do Dador de Sangue, que se celebra a 27 de Março, o Serviço de Imunohemoterapia da Unidade Local de Saúde (ULS) da Lezíria apela à dádiva de sangue através do lançamento de uma campanha de sensibilização sob o mote “1 dádiva pode salvar até 3 vidas”. O objectivo é “mostrar às pessoas como um gesto simples e fácil pode fazer a diferença na vida, não de uma, mas de muitas pessoas e como as reservas de sangue são fundamentais para o sistema de saúde”.

Durante o dia 27 de Março, entre as 11h00 e as 17h00, decorrerão diversas iniciativas, entre as quais a realização de testes para a determinação de grupo sanguíneo, demonstração dos critérios de selecção de dadores, divulgação das acções de colheita mais próxima, um espaço para fotografia intitulado “A gota que dá a vida” e distribuição de lembranças simbólicas.

Com recurso a uma linguagem simples o objectivo da campanha é chegar ao máximo de pessoas possível e, principalmente, ao cidadão capaz de dar sangue ou, não podendo, capaz de incentivar outros a dar. A acção pretende, ainda, desmistificar alguns mitos relacionados com os critérios de elegibilidade e, por outro lado, informar sobre os locais de colheita existentes na região.