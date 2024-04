Vai reabrir o novo Intermarché Quinta da Piedade

O gerente, Rui Pedrosa, quer criar relações duradouras e de proximidade, com clientes, produtores e fornecedores.

O Intermarché da Quinta da Piedade, Vila Franca de Xira, reabre quinta-feira, 28 de Março e vai funcionar diariamente entre as 08h00 e as 21h00. O espaço moderno de 890 metros quadrados, tem uma frutaria renovada com produtos sempre frescos, uma peixaria com oferta variada, um bar/restaurante acolhedor e uma papelaria/tabacaria.

Com gerência de Rui Pedrosa, um empresário de 44 anos, natural de Pombal, o Intermarché da Quinta da Piedade, tem uma equipa de 25 profissionais empenhada em proporcionar um serviço de qualidade superior, criando uma relação de proximidade e confiança com todos os clientes.

O objectivo traçado pela gerência é "defender o poder de compra dos consumidores", comprometendo-se a oferecer à população "uma vasta gama de produtos frescos e de qualidade a preços sempre acessíveis.". A aposta no desenvolvimento da economia local é também uma prioridade que guia a nova gerência em cada decisão.

"É nosso objectivo criar relações duradouras com produtores e fornecedores locais, cujos produtos autênticos enriquecerão a oferta e contribuirão definitivamente para uma cadeia de valor sustentável dentro da região", sublinha Rui Pedrosa.