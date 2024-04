Vila Franca de Xira contrata 612 mil euros em seguros

O município de Vila Franca de Xira vai adjudicar, por 612.379 euros, a contratação de seguros obrigatórios por lei à Fidelidade Companhia de Seguros. Esta foi a firma com o melhor preço apresentado no concurso público promovido pelo município. O procedimento consiste na contratação de serviços de seguros para o município, através de apólices de seguro em diferentes ramos, durante 12 meses, na modalidade de concurso público. A autorização de adjudicação e aprovação da minuta do contrato a celebrar foi aprovado por unanimidade em reunião de câmara.