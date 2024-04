Associações de VFX recebem apoios de 799 mil euros

As associações do concelho de Vila Franca de Xira vão receber do município, este ano, apoios ao movimento associativo de 799 mil euros, mais 11% do que o ano anterior. São 313 apoios específicos para a actividade cultural, actividade física e desportiva, associativismo solidário, associações de pais e associações juvenis num total de 122 associações de todo o concelho. O associativismo solidário, onde se inclui o apoio à infância e juventude, apoio a idosos e à deficiência, leva a maior fatia dos apoios - 289 mil euros, seguido do apoio à actividade física e desportiva (265 mil euros) e o apoio à actividade cultural, que recebe 232 mil euros. As associações de pais do concelho vão receber, no total, 8 mil euros e as associações juvenis quase 4 mil euros. No âmbito deste programa de apoio ao movimento associativo a câmara municipal já entregou, desde 2008, 10 milhões de euros para apoio à actividade regular das associações, além de outros apoios que também recebem, como os apoios extraordinários e outros destinados a obras e viaturas.