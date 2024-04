Concerto sinfónico em Santarém com receita para colectividades locais

A Orquestra Filarmónica Portuguesa e o Coro Sinfónico Lisboa Cantat vão interpretar a Sinfonia nº 2 de Gustav Mahler, na Ex-Escola Prática de Cavalaria (EPC), em Santarém num concerto agendado para dia 7 de Abril, pelas 17h30, O espectáculo tem um cariz solidário, com a receita a reverter para a Sociedade Musical União Pernense e o Centro Cultural Regional de Santarém que necessitam de obras nas suas sedes.

A iniciativa cultural integra a programação dos cinquentenário do 25 de Abril em Santarém. Em palco vão estar 160 artistas sob direcção do maestro Osvaldo Ferreira, da Orquestra Filarmónica Portuguesa. Os bilhetes custam 5 euros e podem ser adquiridos na bilheteira do Teatro Sá da Bandeira, de terça a sexta-feira, das 10h00 às 12h00 e das 14h00 às 16h00. A venda e reservas de bilhetes é também possível através da plataforma online – BOL https://cmsantarem.bol.pt e nas lojas Worten, CTT e FNAC.