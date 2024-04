Festa da Sopa no Cartaxo vive do espírito voluntário

O Agrupamento de Escuteiros 1120 Cartaxo organizou a 16ª edição da Festa da Sopa no Mercado Municipal do Cartaxo. Carlos Gomes, 54 anos, chefe do agrupamento, contou a O MIRANTE que a adesão à iniciativa superou as expectativas e que evidencia o espírito voluntário da comunidade. “Esta festa em particular é um trabalho conjunto entre os escuteiros e os pais”, explica Carlos Gomes, lisboeta a residir no Cartaxo. A actual edição teve a presença de cerca de um milhar de pessoas e 46 restaurantes aderentes. As sopas tradicionais, como a sopa da pedra e a sopa de peixe, foram alguns dos destaques, mas houve espaço para novidades como o creme de berbigão e a sopa de atum. O evento é apoiado pela Câmara Municipal do Cartaxo e por vários estabelecimentos.

A sede do agrupamento 1120 situa-se no Largo do Valverde, Cartaxo. O Agrupamento 1120 integra cerca de 130 pessoas, englobando escuteiros e dirigentes. As idades variam entre os 6 e os 60 anos. Desde o fim do período pandémico que o número de pessoas do agrupamento tem vindo a aumentar, revela o chefe do Agrupamento. “Neste momento há perspectivas muito boas no crescimento do agrupamento”, acrescenta.

A sede onde o agrupamento funciona actualmente tem mais condições em comparação com a anterior. Na perspectiva de Carlos Gomes, o escotismo serve para cada um se desafiar a si próprio, para além de ter a oportunidade de passar os seus conhecimentos aos mais novos. O acampamento do agrupamento em Julho é uma das actividades em destaque na agenda. Os escuteiros da secção caminheiros também vão participar numa actividade internacional na Noruega este ano. O agrupamento 1120 Cartaxo celebrou o 26º aniversário em Dezembro de 2023.