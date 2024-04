Festas do Santíssimo Milagre em Santarém a 7 de Abril

As Festas do Santíssimo Milagre, em Santarém, vão decorrer este ano no domingo, 7 de Abril, com missa solene na Igreja de Santo Estêvão, também conhecida como Igreja do Milagre, pelas 15h00, seguida da habitual procissão pelas ruas do centro histórico da cidade. A Igreja do Santíssimo Milagre recebe turistas de todo o mundo, mas sobretudo dos Estados Unidos da América. Em Portugal não é tão conhecida e por isso os turistas que a visitam e fazem o culto do Santíssimo Milagre são sobretudo estrangeiros que chegam em autocarros alugados e ficam poucas horas na cidade.

As Festas do Santíssimo Milagre comemoram a sagração da Igreja, em 1241, por S. E Regensis, bispo anglo-saxónico de Lisboa, e assinalam também a ocorrência do chamado primeiro milagre em 1247, quando uma mulher sofrendo da infidelidade do marido após ter consultado uma feiticeira decidiu comungar sacrilegamente provocando o milagre: a Hóstia começou a sangrar.