Chegaram a Vila Franca de Xira bicicletas para passear idosos

Voluntários dão ao pedal para combater a solidão e o isolamento dos mais velhos. Projecto, que partiu de uma ideia dos vereadores da coligação Nova Geração, arranca nas próximas semanas.

Combater a solidão dos mais velhos, tirá-los de casa e levá-los em passeios de bicicleta gratuitos são alguns dos principais objectivos do programa “Pedalar sem Idade”, apresentado em Vila Franca de Xira. O concelho é o oitavo do país a contar com estas bicicletas de três rodas - chamadas “trishaws” - conduzidas por voluntários e que contam com uma bateria eléctrica para ajudar nas subidas.

O projecto arranca em Vila Franca de Xira com duas rotas definidas: um circuito ribeirinho que abrange o Jardim Municipal Constantino Palha, Fábrica das Palavras e caminho ribeirinho entre VFX e Alhandra, e um outro pelas zonas do Largo da Câmara, Mercado Municipal e Parque Urbano Luís César Pereira. Cada passeio vai durar entre 45 e 60 minutos. Dependendo do sucesso poderá vir a ser alargado a outras localidades do concelho.

O protocolo entre a câmara municipal e a associação de apoio à terceira idade “Pedalar Sem Idade”, que promove a iniciativa, foi assinado na última semana na Fábrica das Palavras. Um projecto que, para o presidente do município, Fernando Paulo Ferreira, visa combater a solidão dos mais velhos e ao mesmo tempo incutir o espírito de solidariedade nos mais novos. As inscrições de voluntários estão a decorrer e já há um voluntário formado e outros três em formação. A ideia é que cada voluntário possa oferecer duas horas por mês do seu tempo para passear os idosos.

O projecto chegou a Vila Franca de Xira na sequência de uma proposta dos vereadores da coligação Nova Geração (PSD/PPM/MPT. Os dois vereadores justificaram a proposta de implementação deste projecto com o papel importante deste movimento criado em Copenhaga (Dinamarca), em 2012. “Foi uma proposta da Nova Geração que rapidamente conseguimos implementar, num bom exemplo do que é possível alcançar quando nos focamos mais na cooperação do que na divergência, especialmente quando se comemoram os 50 anos de Abril”, defendeu Fernando Paulo Ferreira.

Os trishaws têm um assento duplo à frente para transportar os idosos e é fornecida uma manta para uma viagem mais confortável. Quem se quiser inscrever deve fazê-lo através das associações de apoio a idosos do concelho ou através do site na internet da Pedalar Sem Idade.