Festas de Abrantes regressam em Junho com novidades para valorizar o concelho

Palco dos Nossos, destinado às bandas do concelho, é a principal novidade das Festas de Abrantes. Certame decorre entre os dias 7 e 15 de Junho.

O Palco dos Nossos é a principal novidade da próxima edição das Festas de Abrantes, que prometem ser uma das melhores de sempre. Localizado na Praça Raimundo Soares, o palco vai receber sete bandas do concelho e um espectáculo infantil. Outra novidade é o Largo das Artes, no Largo João de Deus, que contará com actuações dos alunos dos cursos de música, dança e teatro da Escola Secundária Dr. Manuel Fernandes, todos os dias, entre as 17h00 e as 18h30.

O palco principal vai estar na esplanada 1º de Maio e conta com actuações de David Carreira, The Gift, Sara Correia, Jorge Guerreiro, Cais Sodré Funk Connection, David Antunes & Midnight Band, com os convidados Jéssica Cipriano, Emanuel Moura e David Luís, e Carlão. No dia 14, Dia da Cidade, o palco Manuel Maurício, situado no Aquapolis Sul, em Rossio ao Sul do Tejo, recebe Tony Carreira e um espectáculo de fogo de artíficio.

A 12 de Junho a esplanada 1º de Maio conta com a actuação de 10 marchas populares. Além disso, de 7 a 13 de Junho, o local vai servir de ponto de venda de farturas, pipocas e algodão doce, que no dia 14 passam para o Aquapolis Sul. A Praça Barão da Batalha recebe o Palco Tradições, onde vão passar ranchos, bandas filarmónicas e DJ’s do concelho de Abrantes. Durante todos os dias de festa, das 18h00 às 22h00, vai estar instalado no Jardim da ESTA – Escola Superior de Tecnologia de Abrantes o espaço família, dedicado aos mais novos com insufláveis, jogos tradicionais e pinturas faciais.

À semelhança de anos anteriores, o Palco Tasquinhas, no Jardim da República, assegura a animação musical entre as 21h30 e a 01h30. A feira de artesanato vai estar ao longo do Largo Motta Ferraz, junto às tasquinhas e conta com cerca de 30 stands de artesanato, em funcionamento das 18h00 às 00h00. As Festas de Abrantes contam ainda com várias actividades desportivas, nos dias 8,9,10,14 e 15 de Junho. Torneios de ténis de mesa, padel, sueca, pesca, passeio chapa amarela, downhill urbano, meeting de Abrantes – atletismo, torneio de futebol e voleibol de praia e show motorizado, são as actividades previstas.

Manuel Valamatos definiu o programa como “simpático e arrojado, com o objectivo de garantir atractividade e diversão à população”.