Abertas inscrições para Trail do Almonda

A 14ª edição do Trail do Almonda vai decorrer a 19 de Maio, na freguesia de Pedrógão, concelho de Torres Novas, com o objectivo de reunir os interessados pelo desporto e natureza. A prova vai incluir um trail (25km), mini-trail (15km) e caminhada (10km) por trilhos sinalizados na Serra d’Aire. A partida e chegada será no Centro Escolar da Serra d’Aire a partir das 09h00. A iniciativa do Município de Torres Novas integra o circuito de trail da Associação de Atletismo de Santarém e conta com a presença de centenas de participantes desde 2010. As inscrições estão abertas até 12 de Maio. As que forem efectuadas até 21 de Abril têm um custo mais reduzido.