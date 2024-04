Aprovado projecto para requalificação de campo de futebol na ESAS

O projecto de execução da requalificação do campo de futebol nº1 da Escola Superior Agrária de Santarém (ESAS) foi aprovado em reunião do executivo de Santarém. O projecto tem prevista a construção de um relvado natural com medidas regulamentares, a colocação de relva sintética numa das cabeceiras do campo, a construção de uma vedação metálica e a colocação de balizas e bandeirolas. O valor estimado da requalificação é de 593.748,08 euros.

O presidente da Associação Académica de Santarém, Carlos Esteves, elogiou na altura do Santarém Cup a medida, referindo que a obra de requalificação já é esperada há seis anos. A Académica de Santarém organizou entre o dia 27 e 30 de Março o torneio de futebol de formação “Santarém Cup/ Borrego Leonor & Irmão 2024” que envolveu atletas dos escalões sub-8, sub-10, sub-11 e sub-12 no qual participaram 36 clubes perfazendo um total de 70 equipas em competição.