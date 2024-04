Arqueiros do Ateneu Artístico Cartaxense trazem medalhas de Queluz

O Tiro com Arco do Ateneu Artístico Cartaxense esteve representado por quatro arqueiros na primeira prova do Campeonato Nacional de Campo da Federação Portuguesa de Tiro com Arco, que teve lugar em Queluz, obtendo dois pódios individuais e um colectivo.

Rodrigo Henriques foi segundo em Recurvo Olímpico - Cadetes Homens e Elisabete Janeiro obteve a mesma posição mas em Barebow - Seniores Senhoras. Em equipas mistas seniores a dupla Elisabete Janeiro e João Rodrigues também conseguiu a medalha de prata.