Arqueiros e besteiros da Thomar Honoris com pontaria afinada em Ourém

A Associação Thomar Honoris destacou-se na primeira prova de tiro com arco e bestas históricas que decorreu a 24 de Março, no Castelo de Ourém, organizada pela Federação de Arquearia e Besta de Portugal (FABP) para o Campeonato Nacional da Rota dos Castelos. A Thomar Honoris conquistou um pódio de destaque na categoria de mancebos, onde José Simões assegurou o primeiro lugar, seguido por Rita Carneiro em segundo e Patrícia Graça em terceiro, proporcionando um pódio notável para a equipa.

Na categoria de arco longo, Filipe Martins, Eugénio Moura e Pedro Gil representaram os seniores, conquistando respectivamente o quarto, sétimo e oitavo lugares. Helena Rodrigues alcançou o quinto lugar na categoria de Mulheres Tiro com Arco (MTR), no seu primeiro ano de competição. Miguel Santos e João Oliveira representaram a Thomar Honoris nas bestas históricas, garantindo o segundo e sexto lugares, respectivamente.

Filipe Pires, presidente da Associação Thomar Honoris, expressou a sua satisfação com os resultados alcançados, salientando o crescimento contínuo do campeonato em termos do número de atletas e em qualidade. O dirigente realçou o compromisso do grupo em manter a qualidade e rigor através dos treinos semanais da equipa. Conclui agradecendo o esforço de todos os atletas envolvidos na modalidade destacando a mudança que conseguiram no tiro com arco e besta históricos em Tomar.