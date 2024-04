Ateneu Artístico Cartaxense já tem licença de utilização

Durante muitos anos o Ateneu Artístico Cartaxense esteve impedido de concorrer a projectos que lhe permitissem fazer obras e concursos para apoios, uma vez que o edifício onde treinam e têm a sua sede não tinha licença de utilização. A situação foi agora ultrapassada, explicou o vice-presidente da Câmara do Cartaxo em sessão camarária. Pedro Reis (PSD) clarificou o assunto referindo que o edifício do Ateneu Artístico tem licença de construção aprovada pelo município mas faltava a licença de utilização. “Na câmara existe uma licença de utilização definitiva pela antiga Inspecção Geral de Artes e Espectáculo, que era o que existia no tempo do Estado Novo. Fizemos a reconstrução do processo. Existe toda a documentação mas, estranhamente, não aparece a licença de utilização em lado algum. Agora foi passada uma nova que resolve definitivamente o problema do Ateneu Artístico Cartaxense”, garantiu Pedro Reis.