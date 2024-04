Barragem de Magos recebe campeonato regional de esperanças

O Clube Náutico de Salvaterra de Magos vai organizar o Campeonato Regional de Esperanças da Bacia do Tejo em canoagem no feriado de 1 de Maio, na Barragem de Magos. A organização ficou acordada após conversações com clubes envolvidos, nomeadamente do distrito de Santarém, Lisboa e Setúbal, Federação Portuguesa de Pesca Desportiva e município de Salvaterra de Magos.