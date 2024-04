Canoísta Lara Martins é campeã nacional de fundo

A canoísta do Clube Naútico Barquinhense (CNB), Lara Martins, ficou na primeira posição na categoria K1 cadete feminino no campeonato nacional de fundo que decorreu em Mirandela, distrito de Bragança, nos dias 23 e 24 de Março. A canoísta terminou a prova com um tempo aproximado de 23 minutos e 26 segundos. Segundo informação dada pelo clube, o campeonato nacional de fundo, considerado como a “festa da canoagem” , conta com o maior número de participações de atletas de todas as categorias e com os principais nomes da canoagem portuguesa. O clube refere ainda em comunicado que Lara Martins demonstrou desde muito cedo uma capacidade inata digna de uma grande atleta de alta competição.