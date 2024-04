Corta-Mato da APPACDM Santarém aliou o desporto ao convívio

A Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental (APPACDM) de Santarém voltou a organizar uma prova de corta-mato, integrada no calendário distrital da Associação Desporto Especial Santarém. A competição decorreu no parque da Quinta de Nossa Senhora do Rosário, no Vale de Santarém, e contou com a participação de 80 atletas, oriundos de oito instituições do distrito de Santarém.

No escalão de seniores, o vencedor foi Paulo Conceição, da APPACDM de Santarém, seguido por André Timóteo, do Centro de Educação Especial “O Ninho”, e de Fábio Azevedo, da APPACDM de Santarém. No escalão de veteranos masculinos, o vencedor foi Bruno Charuto, do CRIA de Abrantes, com Raúl Costa, do CRIE de Tomar, e António Silva, do CRIE de Tomar, a fechar os lugares do pódio.

No escalão de seniores femininos, Diana Pereira, do CRIA de Abrantes, foi a vencedora, com Cristiana Suzete, do CRIO de Ourém, a conquistar a segunda posição e Maria Sousa, da APPACDM de Santarém, a fechar o pódio. Na categoria de veteranas, Cátia Ferreira do CIRE de Tomar, foi a mais rápida, seguida por Deolinda Gonçalves, do CRIA de Abrantes, com a terceira posição a ser ocupada por Célia Almeida, do CRIO de Ourém.

Na modalidade de pista adaptada, no escalão de masculinos, João Menino, da APPACDM de Santarém, conquistou o primeiro lugar, seguido por Cláudio Pereira, do CRIB, e David Amaro, da APPACDM de Santarém. No escalão feminino, Inês Raposo e Liliana Lino, do CRIB de Benavente, classificaram-se em primeiro e segundo lugar, respectivamente, e Elsa Taxa, do Centro de Educação Especial “O Ninho”, ficou em terceiro lugar.

O dia prosseguiu com um almoço para os participantes, técnicos e acompanhantes e terminou com cerimónia de entrega dos troféus aos vencedores da prova de Corta-Mato, numa celebração que foi também um grande convívio e onde marcam presença o presidente da APPACDM de Santarém, Luís Amaral, e o vereador da Câmara de Santarém com o pelouro do Desporto, Alfredo Amante.