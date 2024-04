Grande prémio de sidecarcross realiza-se em Alqueidão este mês

Prova organizada pela Sociedade Recreativa Alqueidoense com o apoio da Junta de Pedrogão vai receber milhares de pessoas e atletas de todo o mundo.

A 20 e 21 de Abril vai decorrer em Alqueidão, no concelho de Torres Novas, o Grande Prémio de sidecarcross. O evento marca a abertura do campeonato mundial da modalidade. A Junta de Freguesia de Pedrogão participa no apoio à organização, que pertence à Sociedade Recreativa Alqueidoense.

Segundo o presidente da Junta de Pedrogão, Paulo Ganhão Simões, o evento junta milhares de pessoas e participantes de várias nacionalidades. A prova deste ano conta com a participação do campeão nacional da modalidade em 2022, Luís Outeiro, residente em Alqueidão, com 20 anos, e que iniciou a carreira no motocross com apenas seis anos de idade. Luís Outeiro é o campeão nacional mais novo de sempre na categoria MX1 (com 18 anos e 10 meses) e o vice-campeão da categoria de Elite mais novo da história do motocross português.