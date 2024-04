Kempo da Thomar Honoris com vários pódios em Caldas da Rainha

A Academia de Artes do Combate da Associação Thomar Honoris, participou com seis atletas no Campeonato Regional Centro/Sul Kempo, que decorreu em Caldas da Rainha, tendo conquistado vários pódios e oito apuramentos para o nacional. Os resultados dos atletas do clube de Tomar foram os seguintes: Andreia Machado - 1° lugar Full-kempo e 1° lugar Light-kempo; José Barros - 1° lugar Full-kempo e 2° lugar Light-kempo; Eduardo Vaz - 2° lugar Full-kempo; Edi Tavares - 3° lugar Full-kempo; Álvaro Pinto - 3° lugar Light-kempo; Dario Amaro - 4° lugar Full-kempo. O presidente da Thomar Honoris, Filipe Pires, refere que estes resultados são o reflexo do trabalho árduo diário destes atletas, bem como do mestre João Oliveira.