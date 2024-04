Kempo do Sobralinho no pódio do campeonato regional

A União Desportiva e Cultural de Aldeia do Sobralinho (UDCAS), concelho de Vila Franca de Xira, conquistou um terceiro lugar por equipas no Campeonato Regional Centro/Sul disputado a 23 e 24 de Março nas Caldas da Rainha. A associação esteve representada com 45 atletas, entre os 508 atletas que participaram na prova em representação de 38 equipas. O atleta da UDCAS, Tiago Carvalho, conquistou também o troféu de melhor atleta no escalão dos 6/13 anos.