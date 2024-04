Município do Sardoal inicia processo de contratação para obras

Na última reunião camarária do Sardoal foi aprovada por unanimidade a abertura de processo de contratação para as obras das passagens hidráulicas da Serra de Alcaravela e pavimentação da Rua Dr. David Serras Pereiras. Miguel Borges, presidente do município, afirma que pavimentar todo o concelho é uma preocupação do executivo. Os recursos financeiros não são comparticipados sendo, na sua totalidade, suportados pelo município. Segundo o autarca, os valores máximos esperados são 537 mil euros para as passagens hidráulicas e 91,5 mil euros para a pavimentação da rua.