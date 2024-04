VFX integra rota internacional de turismo cultural

No âmbito do seu património envolvendo as fortificações e caminhos militares das Linhas de Torres Vedras, o município de Vila Franca de Xira passou a fazer parte, desde o início do ano, da rota internacional de turismo cultural. Uma rota responsável por criar um itinerário ecológico em Portugal. É um programa que visa implementar acções de turismo mais sustentáveis tendo como parceiro a Federação Europeia das Cidades Napoleónicas. Vila Franca de Xira trabalhará em articulação com a Associação Rota Histórica das Linhas de Torres. Para promover estas novas rotas turísticas o projecto vai contar um financiamento global de um milhão de euros, cabendo à Câmara de VFX gerir o montante que lhe foi atribuído: 113.800 euros.