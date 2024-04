As crianças da Escola Primária das Fontainhas

As crianças da Escola Primária das Fontainhas, em Santarém, vestiram a farda de polícia por um dia e aprumaram-se na formatura para receber as entidades oficiais na abertura de mais umas Festas de São José, em Santarém. Um momento divertido que já faz parte do programa.