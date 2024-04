ABEI integra banco de ajudas técnicas

A Associação para o Bem-Estar Infantil de Vila Franca de Xira (ABEI) vai integrar o Banco de Ajudas Técnicas (BAT) do município. A adenda ao protocolo para permitir incluir a associação nesse banco foi aprovado em reunião de câmara. Para ajudar no cumprimento das obrigações a que fica sujeita a ABEI vai receber 500 euros mensais do município. Em Março de 2021, recorde-se, foi celebrado entre o município, a Casa do Povo de Vialonga e as juntas de freguesia do concelho um protocolo de colaboração para a criação do BAT tendo como objectivo apoiar munícipes com deficiência ou incapacidade que necessitem de canadianas ou cadeiras de rodas, por exemplo.