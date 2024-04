Acordos para 12 Áreas Integradas de Gestão da Paisagem assinados em Mação

Assinatura dos 12 acordos decorreu com a presença dos presidentes de câmara das primeiras Áreas Integradas de Gestão da Paisagem e do Secretário de Estado da Conservação da Natureza, João Catarino.

A assinatura de acordos das 12 primeiras AIGP’s, aprovadas em Conselho de Ministros, decorreu em Mação no dia 22 de Março, no auditório do Centro Cultural Elvino Pereiro. João Paulo Catarino, Secretário de Estado da Conservação da Natureza esteve presente, assim como todos os presidentes de câmara das primeiras 12 AIGP’s, bem como representantes de todas as Entidades Gestoras das mesmas.

Na abertura da sessão, o presidente da Câmara Municipal de Mação, Vasco Estrela, afirmou tratar-se de um dia histórico para Mação e para o país, quando tanto se tem procurado soluções efectivamente eficientes face a um inimigo como são os incêndios florestais.

A sessão surgiu após a aprovação, em Conselho de Ministros no dia 4 de Março, e a 22 de Março foi publicado o despacho de aprovação das primeiras 12 AIGPs do país. Os acordos assinados com o Fundo Ambiental asseguram o financiamento inicial, bem como os apoios durante 20 anos para manutenção dos projectos. Ortiga e Envendos foram as AIGP’S aprovadas no concelho de Mação.