Almeirim garante dois milhões para ampliar centro de saúde

Verba do PRR vai permitir a instalação da segunda Unidade de Saúde Familiar com objectivo de garantir a cobertura de médicos de família a toda a população da cidade. Vai ser possível também criar condições para a recolha de análises clínicas, entre outros serviços.

A Câmara de Almeirim conseguiu obter dois milhões de euros do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) para requalificar e ampliar o centro de saúde da cidade. A autarquia, que passou a ter a competência transferida pela administração central das instalações, pessoal auxiliar e viaturas, vai agora mandar elaborar o projecto com o objectivo de criar mais condições de trabalho e acesso dos utentes. Com este investimento são criadas também as condições para o funcionamento de uma segunda Unidade de Saúde Familiar (USF) a ser criada com a intenção de se conseguir que todos os utentes tenham médico de família.

Para a ampliação das instalações o município vai comprar por cerca de 300 mil euros o terreno que está nas traseiras do centro de saúde e perto da escola do primeiro ciclo P3. Segundo o presidente da câmara, Pedro Ribeiro, com a verba do PRR vai ser possível criar mais gabinetes médicos e salas para outros actos, como recolha de análises clínicas que serão encaminhadas para o laboratório do Hospital de Santarém, conforme é intenção da Unidade Local de Saúde da Lezíria que passou, em Janeiro, a gerir o hospital e os centros de saúde da Lezíria.

Segundo o autarca, o projecto de ampliação terá em conta também a criação de espaços para teleconsulta, bem como para dotar de melhores condições a Unidade de Cuidados na Comunidade, composta por profissionais de várias áreas, como enfermeiros e nutricionistas, que prestam cuidados à população deslocando-se às residências dos utentes.