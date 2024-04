António Carvalho deixa Bombeiros da Póvoa

António Carvalho, comandante dos Bombeiros Voluntários da Póvoa de Santa Iria desde 1994, cessou funções por ter atingido o limite de idade previsto na lei. O bombeiro, que entrou para a corporação da cidade em 1988, passou assim ao quadro de honra da associação humanitária no dia em que esta celebrou o seu 81º aniversário. “Esta longa caminhada só foi possível de percorrer porque todos vós, e todos aqueles que integraram no passado o corpo de bombeiros, sempre estiveram disponíveis para fazer parte da solução e me proporcionaram as condições para vos poder comandar. Obrigado a todos vós”, referiu António Carvalho no dia que marcou o seu cessar de funções.

Na cerimónia de aniversário da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Póvoa de Santa Iria, António Carvalho foi ainda agraciado com o crachá de ouro, atribuído pela Liga dos Bombeiros Portugueses, instituição que em 2021 o condecorou com a Fénix de Honra.

Em entrevista a O MIRANTE reconheceu que “o voluntariado não tem hoje a disponibilidade de antigamente e para garantir a primeira resposta precisamos de mais profissionais e que sejam pagos”, defendeu, sublinhando a importância de haver incentivos municipais para quem faz voluntariado.