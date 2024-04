Apanhados em Alhandra a carregar 24 sacos com amêijoa

Quatro homens, com idades entre os 24 e os 52 anos, foram identificados pela Polícia de Segurança Pública no dia 21 de Março, às 16h50, a carregar sacas de amêijoa apanhada ilicitamente no rio Tejo em Alhandra, concelho de Vila Franca de Xira. Os homens, que agora arriscam coimas entre os 600 e os 37 mil euros, estavam a carregar 24 sacos com amêijoa ainda viva para uma viatura com caixa frigorífica num peso total de 540 quilos. Os bivalves foram devolvidos ao rio e a PSP explica que está a incrementar as acções de patrulhamento e vigilância nas zonas ribeirinhas para combater a caça ilegal de amêijoa.