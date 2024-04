Benavente implementa Radar Social

O município de Benavente viu ser aprovada a candidatura ao Radar Social, uma medida do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) com apoio financeiro da União Europeia, que visa diagnosticar e acompanhar as famílias que foram afectadas pela pandemia de Covid-19.

Em Benavente, nos próximos três anos, o Radar Social vai identificar a situação económica dos cidadãos e de que forma as suas condições sociais se agravaram pós pandemia. Os dados recolhidos permitem depois ao município implementar medidas direccionadas para esta nova realidade.

A Assembleia Municipal de Benavente aprovou por maioria, com abstenção do Chega, a introdução da verba no orçamento de 2024 e a abertura de rubrica da despesa para implementar já este ano o projecto Radar Social e que vai vigorar até 2026.