Centro de Saúde da Golegã precisa de melhorar acessibilidade

O acesso ao Centro de Saúde da Golegã motivou a intervenção do deputado da CDU, Carlos Crispim, que contou em assembleia ter assistido a duas quedas e a uma pessoa de cadeira de rodas que em tempo de chuva teve de contornar o centro de saúde para chegar à entrada. “As pessoas vão para tratar um problema e podem vir com outro”, lamentou o autarca.

O presidente da Câmara Municipal da Golegã, António Camilo, mostrou-se solidário com a situação e concordou ser uma medida a ter em conta, a de criar mobilidade no acesso ao centro de saúde mostrando preocupação com os mais idosos. Diogo Rosa, vice-presidente da autarquia da Golegã, afirmou que o executivo tudo fará para resolver a situação.