Crise directiva instala comissão administrativa nos Bombeiros de Samora Correia

Os sócios da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Samora Correia (AHBVSC) nomearam uma comissão administrativa uma vez que não apareceram listas candidatas aos órgãos sociais. A deliberação foi tomada na reunião da assembleia-geral, realizada a 27 de Março. O presidente da assembleia-geral, Carlos Pernes, o vice-presidente do conselho fiscal, José Nunes, e o sócio e presidente da Junta de Freguesia de Samora Correia, Augusto Marques, comprometeram-se a tentar arranjar, durante a primeira quinzena deste mês, pessoas para constituírem uma direcção para o biénio 2024/2025.

Após esta data, mesmo que não concorra nenhuma lista, será marcada uma nova assembleia-geral extraordinária deliberativa. A O MIRANTE o presidente da associação humanitária, Manuel Nunes, congratulou-se com a decisão. “É uma terra de boa gente e a solução foi simples. Os bombeiros têm uma situação financeira estável, sem dívidas, e temos uma corporação excepcional. É de lamentar que as pessoas se despreocupem porque estão bem servidas de bombeiros. Em 20 mil habitantes 75% não são de cá e por isso temos cerca de dois mil associados. As pessoas têm de se interessar mais pelas associações”, referiu.