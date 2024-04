Dia da Árvore em Ourém assinalado com plantação de amieiros, sobreiros e carvalhos

O Dia Mundial da Árvore celebrou-se a 21 de Março e, no âmbito da data, a empresa intermunicipal Tejo Ambiente convidou o município de Ourém para participar na plantação de cinco amieiros, árvores ribeirinhas, no Parque António Teixeira. O presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Miguel Albuquerque, fez questão de marcar a ocasião ao plantar uma das árvores. Decorreu também a cerimónia de inauguração da primeira fase do projecto da Junta de Freguesia de Fátima e do Rotary Club de Fátima para a arborização do futuro Parque Verde, na localidade de Ortiga, que tem como objectivo transformar o terreno num parque urbano, com árvores autóctones adaptadas ao clima e ao solo. As crianças da Casa da Criança – Centro de Assistência Social de Fátima participaram no evento, plantando sobreiros, azinheiras e carvalhos. A iniciativa contou com a presença do vereador Rui Vital e do presidente da Junta de Freguesia de Fátima, Humberto Silva, além de outras entidades.