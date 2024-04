Estabilização de talude na Estrada de Casais do Farol demora o dobro do tempo

Obra de estabilização da estrada e talude em Casais do Farol já devia estar concluída mas tal só deve acontecer em Julho.

A empreitada para a estabilização da plataforma e do talude na Estrada Casais do Farol foi retomada em Dezembro, após um período de suspensão, e deverá ficar concluída em Julho. Pelo menos é essa a expectativa do município de Azambuja que sublinha, em comunicado, que a “obra é composta por trabalhos muito específicos e complexos”. Foram já executados todos os trabalhos de instalação de microestacas e de construção do muro de gabiões, estando a decorrer a execução das vigas e do guarda-corpos de betão armado. Seguir-se-á a aplicação de geocomposto para revestimento do talude contra erosão, reforçado com malha metálica hexagonal de dupla torção. Na fase final da empreitada será feita a pavimentação daquela via e instalada sinalização horizontal e vertical.

A obra adjudicada à empresa ANCORPOR – Geotecnia e Fundações, pelo valor de 317 mil euros, arrancou em Julho do ano passado e o prazo de execução inicial era de 180 dias. A necessidade da realização desta empreitada com carácter de urgência, recorde-se, foi determinada no anterior mandato, em Dezembro de 2020, depois de o vereador Rui Corça (PSD), ter deixado o alerta para uma possível derrocada devido ao mau estado do talude de sustentação dos depósitos de água. O atraso para o início da empreitada deveu-se, segundo disse na altura o presidente do município, Silvino Lúcio, ao facto de os dois primeiros concursos públicos terem ficado desertos.