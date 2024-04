Idoso dispara sobre assaltante em tentativa de assalto em Santarém

Um antigo militar de 88 anos viveu momentos de terror em duas tentativas de assalto na sua residência em Santarém, em menos de 48 horas, acabando por disparar sobre um dos assaltantes.

Uma tentativa de assalto por parte de três indivíduos a uma residência na Avenida 25 de Abril, em Santarém, acabou mal para um deles, que foi baleado numa perna pelo proprietário, um ex-militar de 88 anos. A situação ocorreu no dia 26 de Março depois de uma primeira tentativa de assalto na madrugada do dia anterior, por volta das 3h00.

Na primeira tentativa o idoso, com quem O MIRANTE falou dois dias depois, ainda abalado com a situação, diz ter acordado com três homens no seu quarto, salientando que lhe foram levados objectos, sem especificar. Da segunda vez, em que atingiu o assaltante, por volta das 23h00, o idoso esteve em confronto directo com os assaltantes que conseguiram, após disparar, roubar-lhe a arma e fugir. O ex-militar, que vive sozinho desde que a esposa faleceu há cerca de dois anos, dizem os vizinhos, é descrito como “de bom coração” e respeitoso, fazendo questão de tirar sempre o chapéu quando cumprimenta alguém.

A vizinhança apenas conhece a faceta de militar, carreira que iniciou com 17 anos. Os graves problemas auditivos, conta uma vizinha, devem-se à explosão de uma granada quando foi para a Guerra do Ultramar. A mesma vizinha conta ainda que uma semana antes duas mulheres entraram na sua casa com a desculpa de quererem água e que, muito provavelmente, só não foi assaltada porque mencionou que estava à espera do seu filho, que é polícia, para almoçar.

Outro vizinho refere que já foi assaltado três vezes nos últimos anos e teve de reforçar as fechaduras. Os moradores da Avenida 25 de Abril dizem-se amedrontados e temem estar a ser controlados nas suas rotinas. O caso está a ser investigado pela Polícia Judiciária que esteve na manhã de quarta-feira, 27 de Março, no local a recolher indícios sendo possível observar os estores da casa partidos, por onde terão entrado os assaltantes.