Mais oito abrigos urbanos em Fátima

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

O Município de Ourém colocou oito abrigos urbanos na Avenida dos Pastorinhos, em Fátima, desde a rotunda até ao limite urbano da cidade. As estruturas servem os passageiros dos transportes públicos, em particular os estudantes das escolas da cidade e também de Boleiros e Maxieira. A intervenção enquadra-se na estratégia de promoção da mobilidade limpa visando a descarbonização, em linha com os objectivos de desenvolvimento sustentável.