Não há dirigentes para o Centro de Apoio à Família de Abitureiras

Em duas tentativas não aparecem interessados em dirigir o Centro de Apoio à Família de Abitureiras, instituição de solidariedade social que tem um centro de dia e apoio domiciliário. A actual direcção, presidida por António Manuel Branco, que terminou o mandato no ano passado, não pretende continuar à frente da instituição com 32 anos de actividade.

O presidente da assembleia-geral, Armindo Madeira, convocou eleições a 28 de Dezembro à qual ninguém concorreu. Voltou a tentar no dia 2 de Março mas também não apareceu qualquer lista concorrente aos órgãos sociais. O dirigente vai fazer mais uma tentativa, em data ainda a definir, segundo diz a O MIRANTE, mas para já não se vislumbra o aparecimento de pessoas interessadas em assumir a associação.

O Centro de Apoio à Família de Abitureiras, no concelho de Santarém, possui o estatuto de Instituição Particular de Solidariedade Social, tem um protocolo com a Segurança Social e conta com apoio dos associados. A instituição teve como impulsionador Fernando Serrão, com o propósito de apoiar famílias na prestação de cuidados aos mais idosos.