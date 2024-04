Presidente da Câmara de Vila Franca de Xira visita STEF

Empresa com instalações na Póvoa de Santa Iria tem um novo director executivo. Presidente da Câmara de VFX, Fernando Paulo Ferreira, visitou as instalações e reuniu com o responsável pelas operações em Portugal.

A STEF Portugal, com instalações na Póvoa de Santa Iria, nomeou um novo director executivo (CEO), Mickael Tomás, para liderar as operações no nosso país. Aproveitando a nomeação feita pelo grupo francês, o presidente da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira, visitou as instalações da empresa para estabelecer contacto com o novo responsável. “Foi considerada a altura certa para ficar a conhecer in-loco as principais preocupações, desafios e os recentes sucessos alcançados pela empresa através de uma conversa informal e de uma visita às instalações”, refere a nota do município. A STEF Portugal, cujo principal eixo diferenciador advém da sua actividade como operador logístico a temperatura controlada, nas áreas da indústria alimentar, retail, foodservices, fluxos internacionais e frutas e legumes, pertence a um dos maiores grupos europeus logísticos tendo sido Portugal o segundo mercado exterior a ser trabalhado pelo grupo francês em 1995.