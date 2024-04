Santarém reforça apoio para comemorações dos 50 anos do 25 de Abril

Executivo municipal de Santarém aprovou a atribuição de um subsídio de quase 100 mil euros à Comemorações Populares do 25 de Abril - Associação Cultural, entidade parceira na organização do vasto programa de celebrações do 50º aniversário da Revolução dos Cravos no concelho.

A Câmara de Santarém vai atribuir um subsídio a rondar os 100 mil euros à Comemorações Populares do 25 de Abril - Associação Cultural para apoio na organização do programa das celebrações do cinquentenário do 25 de Abril, de que o município é parceiro. O apoio de 99.457 euros foi aprovado por unanimidade na última reunião do executivo municipal.

A autarquia reconhece, em nota de imprensa, “o trabalho anual desenvolvido pela associação, a amplitude e transversalidade das iniciativas programadas, de grande importância e singularidade”. E acrescenta que, desde 1975, a associação tem programado e organizado actividades comemorativas do 25 de Abril tendo o município como parceiro habitual. Este ano as entidades organizadoras são a Câmara de Santarém e as Comemorações Populares do 25 de Abril – Associação Cultural, em parceria com o Exército Português, a Comissão Comemorativa dos 50 anos do 25 de Abril e outras organizações locais.

O programa, abrangente em termos geográficos e de oferta artística, estende-se a todas as freguesias do concelho, através das juntas de freguesia e associações culturais e também de algumas escolas que aderiram às iniciativas propostas. Não vão faltar tributos, exposições, concertos musicais, teatros comunitários com mais de uma centena de participantes, apresentação de livros, cinema, refeições celebrativas ou uma mostra de veículos envolvidos na Revolução dos Cravos. Destaque ainda para conversas com figuras determinantes para a concretização da Revolução de Abril, a iniciativa Marchar pelo Futuro/Desfile da Liberdade e recriações sobre a partida da coluna militar da Escola Prática de Cavalaria, comandada por Salgueiro Maia, rumo a Lisboa e do seu regresso a Santarém.

O município refere que, por todas estas razões, “Santarém tem uma excepcional relevância e notoriedade histórica neste acontecimento que pôs fim ao regime ditatorial do Estado Novo e devolveu a Liberdade a Portugal”. E acrescenta que, em ano de cinquentenário, houve um esforço acrescido para envolver as entidades de âmbito nacional, as juntas de freguesia do concelho e dezenas de associações na concepção e difusão da programação do 25 de Abril na cidade e no concelho.