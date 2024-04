Sistema de videovigilância em Tomar vai ser implementado em breve

A vice-presidente da Câmara Municipal de Tomar, Filipa Fernandes, adiantou que vão ser instaladas em breve as câmaras de videovigilância no centro histórico e noutras zonas da cidade. O sistema de videovigilância que vai ser implementado na cidade visa “a protecção da segurança das pessoas, animais e bens, em locais públicos ou de acesso público, e a prevenção da prática de factos qualificados pela lei como crimes, em locais em que exista razoável risco da sua ocorrência”, bem como o “controlo de tráfego de pessoas, animais e bens na circulação rodoviária”, explicou a autarca na última reunião de executivo municipal.

Tiago Carrão, vereador do PSD, promoveu o debate sobre o assunto, depois de questionar sobre o ponto de situação da aquisição das câmaras e os locais onde vão ser instaladas, tendo em conta que passaram quatro meses desde a assinatura do protocolo entre o presidente da câmara municipal, Hugo Cristóvão, e o comandante distrital de Santarém da Polícia de Segurança Pública (PSP), Paulo Quinteiro. Filipa Fernandes referiu que já se realizou uma reunião para definir os locais exactos onde as câmaras vão ser instaladas.