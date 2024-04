Transportes públicos grátis para estudantes no Médio Tejo a partir de Abril

Medida implementada pela Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo é válida em todo o seu território para todos os estudantes dos 4 aos 23 anos.

Os transportes públicos nos 11 municípios da Comunidade Intermunicipal (CIM) do Médio Tejo e nos concelhos da Sertã e Vila de Rei são gratuitos para todos os estudantes a partir de 1 de Abril, anunciou a CIM. Desde essa data está disponível o passe de rede gratuito jovem estudante Médio Tejo, chamado Meio Jovem, indica, em nota informativa, a CIM Médio Tejo, com sede em Tomar.

Com este passe, refere a CIM, “os jovens estudantes vão poder viajar, gratuitamente, em toda a rede nos serviços ‘Meio – Para Andar no Médio Tejo’”. Os serviços de transporte que estão abrangidos pelo passe Meio Jovem são os de transporte público regular de passageiros de âmbito municipal e intermunicipal nos concelhos de Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zêzere, Mação, Ourém, Sardoal, Sertã, Tomar, Torres Novas, Vila de Rei e Vila Nova da Barquinha.

A gratuitidade inclui também o serviço de transporte público urbano da cidade de Abrantes (TUA) e o serviço aBUSa, bem como o serviço de transporte público urbano da cidade de Tomar – TUTomar e o serviço de transporte público urbano nas cidades de Fátima e Ourém – TUFO.

Segundo adianta a CIM Médio Tejo, o passe de rede gratuito jovem estudante Médio Tejo destina-se a todos os estudantes, dos 4 aos 23 anos, que se enquadrem nas condições da Portaria N.º 7-A/2024 de 05 de Janeiro 2024, sendo que dos 4 aos 18 anos, não é necessário fazer prova de inscrição da unidade de ensino. Já dos 19 aos 23 anos, além do cartão de identificação e de outros dados, os jovens têm de fazer prova de que são estudantes.

Os estudantes não necessitam de substituir o seu passe actual, mas deverão fazer a validação do seu passe a bordo, em todas as viagens, indica ainda a CIM Médio Tejo, que disponibiliza mais informação no endereço de Internet www.meiomt.pt ou através da linha de apoio 249 78 78 78.

O presidente da CIM Médio Tejo, Manuel Jorge Valamatos, salienta que a medida “contribui para um acesso mais facilitado à rede de transporte público ‘Meio’, em operação no Médio Tejo” e que, “para além da gratuitidade implícita, a grande mais-valia deste passe estudante é o acesso a toda a rede” disponível.