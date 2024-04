ULS da Lezíria com 16 vagas para fixar médicos

O Governo abriu 16 vagas para contratação de médicos pela Unidade Local de Saúde (ULS) da Lezíria - que integra o Hospital Distrital de Santarém e o Agrupamento de Centros de Saúde da Lezíria - nas especialidades de Anestesiologia, Cardiologia, Dermatovenereologia, Gastrenterologia, Ginecologia/Obstetrícia, Medicina Interna, Ortopedia, Psiquiatria, Radiologia, Urologia, Medicina Geral e Familiar e Saúde Pública.

Segundo nota de imprensa da ULS da Lezíria, de acordo com o despacho publicado em Diário da República, a 28 de Março, a atribuição de vagas pretende “reduzir as assimetrias que existem nas diferentes regiões, como as zonas periféricas e as zonas de maior pressão demográfica, que demonstram uma maior dificuldade na atracção de novos profissionais”, pode ler-se. O mesmo documento acrescenta que “esta medida específica, que permite dar incentivos a quem se fixar em zonas carenciadas, contribui para a garantia do direito constitucionalmente consagrado de protecção à saúde, independentemente da condição social, económica e local de residência de cada cidadão”.