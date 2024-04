Urqueira vai ter um caminho pedonal com a ajuda do município

O protocolo de colaboração que determina o apoio financeiro municipal para iniciar o projecto de construção de um caminho pedonal na Freguesia de Urqueira foi celebrado na presença do presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Miguel Albuquerque, e do presidente da Junta de Freguesia de Urqueira, Orlando Cavaco. A Junta de Freguesia de Urqueira pretende edificar um caminho pedonal que faça a ligação entre o renovado Largo do Rossio e o Parque de Merendas de Amieira. A câmara municipal vai apoiar em cerca de 30 mil euros a aquisição dos serviços de arquitectura e especialidades, permitindo a construção de uma infraestrutura que vai beneficiar a freguesia de um espaço de lazer com características naturais únicas e bastante frequentado por munícipes e visitantes.