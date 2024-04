Vila Franca de Xira assina acordo com Movijovem

O município de Vila Franca de Xira vai assinar um acordo de cooperação com a Movijovem, cooperativa de interesse público ligada ao cartão jovem. O acordo, aprovado em reunião de câmara, visa permitir aos jovens portadores do Cartão Jovem Municipal um conjunto de descontos relacionados com concertos, festivais, museus, viagens e alojamento nacional e internacional. O cartão jovem tem como destinatários jovens dos 12 aos 29 anos, residentes no concelho de Vila Franca de Xira, e dá a possibilidade dos jovens descarregarem uma versão digital do cartão através de uma aplicação. A mesma aplicação permite aos jovens ligar a sua localização para que a aplicação informe das vantagens que se encontram nas proximidades.