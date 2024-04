Viveiros municipais da Póvoa de Santa Iria produziram 3 mil árvores

O município de Vila Franca de Xira anuncia que o seu viveiro municipal, situado na Quinta Municipal da Piedade, na Póvoa de Santa Iria, produziu três mil árvores e arbustos. Espécies que foram plantadas em diversos espaços públicos do concelho. O viveiro municipal também permitiu crescer 8.300 plantas. Com uma área de produção de 1.500 metros quadrados, incluindo dois parrais e uma estufa, os viveiros sofreram obras no final do ano por causa de danos sofridos pelo mau tempo custando aos cofres municipais 36 mil euros.

“O investimento nos viveiros municipais visa reduzir a dependência de aquisições externas de plantas por parte do município, atendendo às necessidades permanentes de reposição e plantação de arbustos e herbáceas em zonas verdes e obras públicas do concelho”, explica a câmara municipal em comunicado. No dia 21 de Março o município também promoveu, com a colaboração de duas turmas de 4º ano da Escola Básica e Jardim Escola da Póvoa de Santa Iria Norte, a plantação de cinco oliveiras e dez tamargueiras, no Parque da República na Póvoa de Santa Iria.