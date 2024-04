Benavente inaugurou parque infantil “O Campino”

Novo equipamento, localizado no centro histórico de Benavente, homenageia a figura do Campino.

A Câmara Municipal de Benavente inaugurou no domingo, 24 de Março, o novo parque infantil “O Campino”, na Praça do Município, em Benavente. O parque temático está localizado no centro histórico da vila, que foi alvo de intervenções de requalificação ao abrigo do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU), com recurso a fundos europeus.

O presidente do município, Carlos Coutinho, congratulou-se com aquilo que disse ser a devolução de um espaço à população de Benavente e que por “incúria de uns e outros” tinha sido entregue à Segurança Social. “A câmara, à data, não inverteu este caminho. O PEDU tem a capacidade de reabilitar espaços que estavam abandonados. É com satisfação que comprámos o espaço por 200 mil euros à Segurança Social. Não esquecemos a nossa memória e o equipamento faz jus ao campino, figura maior da nossa terra”, vincou.

No âmbito da requalificação urbana do centro histórico de Benavente o parque irá funcionar como uma continuidade da praça com espaço de lazer e zonas verdes para as crianças. A obra foi adjudicada pela autarquia por 270 mil euros mais IVA e com apoio de fundos comunitários. A inauguração do parque contou com dezenas de crianças que estrearam o equipamento. Ao longo do dia decorreram ateliês de pintura e desenho, carrinho de pipocas e teatro com “Rega Arte” – O Jardim da nossa Infância.