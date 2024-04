Hospital de Tomar tem projecto-piloto na área da saúde mental

Projecto-piloto integrado nos Centros de Responsabilidade Integrados vai envolver uma vasta equipa na área da saúde mental no Hospital de Tomar.

A Unidade Local de Saúde (ULS) do Médio Tejo vai centralizar no Hospital de Tomar uma equipa dedicada na área da saúde mental, projecto-piloto integrado nos Centros de Responsabilidade Integrados (CRI) que a instituição quer expandir a outras áreas. “A equipa de saúde mental de Tomar integra um projecto-piloto da direcção executiva na área da saúde mental, um CRI, e foi muito bom que tivéssemos sido também chamados a fazer parte desse projecto”, disse à Lusa o presidente do conselho de administração da ULS Médio Tejo, Casimiro Ramos, que agrega as unidades hospitalares de Abrantes, Tomar e Torres Novas.

Segundo Casimiro Ramos, além do projecto-piloto e de um outro CRI já contratualizado e em funcionamento na ULS Médio Tejo, desde Outubro de 2023, na área da ortopedia, há “mais três CRI” em perspectiva. “Estão em fase de elaboração do projecto, nomeadamente na unidade de diabetes e obesidade, na imagiologia e na cirurgia de ambulatório”, indicou. O CRI dedicado à ortopedia, contratualizado em Outubro de 2023 e válido até 2026, pretende reduzir a “lista de espera cirúrgica com mais de nove meses”.

Os primeiros Centros de Responsabilidade Integrados dedicados à saúde mental vão arrancar em 15 Unidades Locais de Saúde, numa primeira fase em projecto-piloto e durante dez meses, segundo uma portaria publicada em Diário da República a 29 de Fevereiro. As equipas para adultos serão multidisciplinares, com médicos, enfermeiros, administradores hospitalares, técnicos superiores de saúde, técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica, assistentes técnicos e técnicos auxiliares de saúde.