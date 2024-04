ULS Médio Tejo vai continuar a investir nas três unidades hospitalares

Hospitais de Tomar, Torres Novas e Abrantes vão continuar a receber melhorias para realizar a prestação de cuidados de saúde de forma adequada.

O presidente do conselho de administração da ULS Médio Tejo aproveitou o início das obras de requalificação e ampliação do serviço de Urgência de Abrantes para mencionar as maiores obras previstas para as três unidades hospitalares, nomeadamente a pintura do Hospital de Tomar ainda este ano e do Hospital de Torres Novas no próximo, com valores na ordem dos 800 a 900 mil euros. Em Torres Novas está ainda prevista a modernização do bloco operatório, assim como avançar este ano com o laboratório de nível 3 de patologia clínica em Tomar. Além da empreitada no serviço de urgências, o bloco operatório de Abrantes também vai ser remodelado num investimento de cerca de 400 mil euros.

Em relação ao novo modelo organizacional da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo que está em actividade desde o início do ano, Casimiro Ramos diz que está “satisfeito com o que estava programado estar a ser concretizado”, acrescentando que “o mais relevante é que, quer os profissionais das unidades hospitalares quer dos cuidados de saúde primários, têm um grande entusiasmo em fazer vencer este modelo e isso é o fundamental para que as coisas funcionem”, vincou. Recorde-se que a empreitada de ampliação e requalificação da Urgência da Unidade Hospitalar de Abrantes foi consignada a 25 de Março, num investimento de 3,6 milhões de euros, à empresa Wikibuild. A obra, que começou de imediato e tem a duração de 13 meses, pretende reorganizar, modernizar e melhorar as condições de funcionamento do serviço para os utentes e profissionais incluindo o aumento em mais de 700 metros quadrados do espaço e a criação de uma pequena sala de cirurgia e dois quartos de isolamento.