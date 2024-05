Atletas do Clube Náutico Barquinhense convocadas para Equipa Nacional de Velocidade

Lara Martins e Vera Martins vão pertencer a equipa que vai preparar-se para o Campeonato Europeu de Velocidade.

As atletas do Clube Náutico Barquinhense, Lara Martins e Vera Martins, foram convocadas pela Federação Portuguesa de Canoagem para integrar a Equipa Nacional de Velocidade com o objectivo da preparação para o Campeonato Europeu de Velocidade. As atletas conquistaram, cada uma delas, o lugar na Equipa Nacional de Velocidade, nos dias 20 e 21 de Abril, na Taça de Portugal de Velocidade/Selectiva Nacional, que se realizou no Centro de Alto Rendimento de Montemor-o-Velho, tendo a atleta Lara Martins obtido a 1.ª classificação nos 500 m em K1 Cadete Feminino e a atleta Vera Martins a 2.ª classificação nos 500 m em K1 Júnior Feminino. As atletas têm como treinador Ângelo Pedrosa, líder de uma equipa técnica composta também por Henrique Vicente e Pedro Estrela.